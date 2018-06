Man hakt kop van slang, maar slang pakt man terug

Studenten uit de steden Utrecht, Groningen, Leiden en Den Haag worden steeds vaker geplaagd door schurft. Dat melden de GGD’s uit die regio’s. De naam van de huidaandoening doet vermoeden dat we nog in de Middeleeuwen leven maar niets is minder waar en ook nu kán iedereen nog schurft krijgen. Dat lijkt vooral onder studenten een probleem te zijn.

Hygiëne

Het probleem ligt bij de hygiëne in studentenhuizen. Het is er vaker vies en er staat stoffig meubilair. Daardoor wordt schurft doorgegeven. Bovendien knuffelen studenten meer, hebben ze meer seksueel contact, slapen ze vaker in hetzelfde bed en dragen ze vaker kleding van elkaar. De incubatietijd van schurft is zes weken, dat betekent dat je het beestje al bij je kan dragen zonder dat je het weet en gaat merken. Via langdurig contact of zelfs als je een vest van je vriend of vriendin draagt, kun je al besmet raken.