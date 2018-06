Machinist remt net op tijd voor kinderen op spoor

Gena Turgel, de vrouw die Anne Frank in concentratiekamp Bergen-Belsen verzorgde, is overleden. Turgel is 95 jaar geworden.

Meerdere concentratiekampen

De vrouw werd geboren in Polen en overleefde meerdere concentratiekampen. Ze was zestien jaar oud toen de Duitsers op 1 september 1939 Polen binnenvielen. Turgel zat onder meer in Auschwitz-Birkenau. Daarna werd ze overgebracht naar het concentratiekamp Buchenwald en vervolgens kwam ze in Bergen-Belsen terecht.