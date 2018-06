Limburger schiet zichzelf per ongeluk in lies

Een 38-jarige man uit Maastricht heeft zichzelf zaterdag per ongeluk in zijn lies geschoten met een pistool. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.

De man schoot zichzelf niet bewust in zijn lies. Hij had het pistool geladen bij zich, maar kwam ten val en liet het wapen per ongeluk afgaan. De politie heeft dat bevestigd aan 1Limburg.

Illegaal wapenbezit

De Limburger kan op een proces verbaal van de politie rekenen. Naast het slagpistool vond de politie bijbehorende munitie in zijn auto, wat hij helemaal niet in bezit mocht hebben. In de woning werd ook nog een ploertendoder gevonden.

De man ligt op dit moment nog in het ziekenhuis. Hij is niet de bewoner van de woning waar het incident gebeurde.