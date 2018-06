Lichaam niet begraven maar oplossen in zout water

Bij een overlijden hebben we nu een keuze tussen het begraven of cremeren van een geliefde. Er is echter nog een derde alternatief: resomeren. Althans, gehoopt wordt dat dit alternatief, waarbij een lichaam wordt opgelost in water met loogzout, in Venlo mogelijk wordt gemaakt.

Het eerste resomeercentrum van Nederland moet gerealiseerd worden op een terrein in Venlo. Tenminste, als het aan Paul van Os ligt, zo meldt de Limburger. Hij heeft zijn plannen al bij de gemeente Venlo voorgelegd, waar ze in juli worden besproken, zo meent hij.

Resomeren

Een uitvaart waarbij wordt gekozen voor resomeren is precies het zelfde als alle andere uitvaarten, tot het moment waarop de overledene niet meer zichtbaar is. De overledene wordt vervolgens in een ander type installatie geplaatst. Bij alkalische hydrolyse (resomeren) worden onder invloed van alkali (natronloog) en water de chemische verbindingen verbroken, waardoor een stoffelijk overschot tot 3% van zijn oorspronkelijke gewicht wordt gereduceerd. Na resomatie blijft van het lichaam alleen een klein beetje poeder over dat het riool in kan. Het proces zou goedkoper en schoner zijn dan begraven of cremeren.

Milieu

Resomeren is milieuvriendelijker dan begraven of cremeren. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO. De totale milieu-impact van begraven is het grootst, daarna komt cremeren en veel kleiner is de impact van resomeren. De externe maatschappelijke kosten (milieubelasting wordt uitgedrukt in externe kosten middels de ‘schaduwprijzenmethode’) voor begraven bedragen 85 euro, voor cremeren 30 en voor resomeren zo goed als 0 euro. Er treedt dus bijna geen milieubelasting op bij resomeren.

Niet toegestaan

Momenteel is resomeren nog niet toegestaan in Nederland. In verschillende staten van de VS mag het wel en ook in Canada is de van oorsprong Schotse techniek al toegestaan. In onze Wet op de lijkbezorging staat dat wij alleen mogen begraven, cremeren of ons lichaam aan de wetenschap ter beschikking mogen stellen. Alleen in bijzondere gevallen, bij een overlijden op zee en het lichaam niet bewaard kan worden, mogen wij een zeemansgraf toepassen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet wel onderzoek naar de mogelijkheid om resomeren in te voeren in Nederland. Minister Kajsa Ollongren heeft aangegeven dat ze hoopt daar in de tweede helft van dit jaar meer over te kunnen zeggen.

Uitgeverij Yarden heeft eerder al verklaard voorstander te zijn van resomeren. Volgens Van Os moet een grote uitvaartorganisatie in Nederland het geplande centrum gaan exploiteren. Welke is nog niet bekend.