Lees de Metro van 4 juni nu al online

Nog ongeveer 11,680 nachtjes slapen en we hoeven niet meer op vakantie om de zon op te zoeken. In 2050 zijn onze winters namelijk vergelijkbaar met het klimaat van het Franse Bordeaux. Dit toekomstscenario schetst het KNMI in een eerder uitgebracht rapport.

Dat het weer gaat veranderen is tegenwoordig niet eens zo moeilijk voor te stellen. Kijk alleen al naar afgelopen maand: Mei 2018 gaat de boeken in als een maand met ’extreme weersveranderingen’. Zo smeerden we ons in met factor 50 en schuilden we een paar uur later voor hagelstenen zo groot als knikkers. De lente is nog maar net begonnen en toch snakten we nu al in die bloedhete, klamme nachten naar een stevige onweersbui voor verkoeling.

Warmterecords