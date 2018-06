Kreuntjes en gezelschap met 1e seksrobot Nederland

Goed nieuws! De eerste seksrobot van Nederland is een feit. Maar, hold your horses, hij is pas eind dit jaar te bestellen.

Chinees of Engels

Mytenga, een leverancier van seksspeeltjes uit Breda, heeft deze maand het eerste prototype binnengekregen. „Dit prototype praat in alleen nog in het Chinees en Engels", vertelt Anne Wubbels, medewerker bij Mytenga. „Nederlands moet binnenkort ook beschikbaar zijn." En wees gerust, ook plat Amsterdams of Fries moeten in de toekomst tot de opties behoren.

Het is namelijk de bedoeling dat de robot het complete plaatje biedt. Niet alleen een stukje ijzer waarmee je intiem kan zijn, ze moet ook praten en reacties geven bij bepaalde handelingen. „Voor het tweede prototype zijn we bezig met sensoren in het 'lichaam'", zegt Wubbels. „Die moeten aanvoelen wanneer er in de borsten geknepen wordt of wanneer er iets in de vagina gaat."

Meer dan seks

De bedoeling is dat de robot dan kan reageren, met bijvoorbeeld een kreun of een „harder" of „dieper" vertelt Wubbels. Toch gaat de functie van de seksrobot veel verder dan alleen... seks.

Wubbels zegt dat het ook als een gezelschapsrobot gezien kan worden. „We zitten al langer in de sekspoppenbusiness en we merken dat ze voor veel mannen een vriendin is, in plaats van alleen een speeltje."

Arm om robot slaan

Ze vertelt dat er laatst een weduwnaar langs was gekomen, die vertelde dat hij zich zo alleen voelde. „Hij was nog niet toe aan een nieuwe relatie, maar zijn huis en bed voelden leeg. Nu heeft hij een pop, om een arm omheen te kunnen slaan."

Eind 2018 moet de robot te krijgen zijn en als het aan Mytenga ligt, stopt het daar niet. „Er is veel interesse en de vraag groeit. In de toekomst kan dit zeker een ding gaan worden."

Met je robot de straat op

Of mensen dan ook met hun seksrobot over straat gaan, is nog de vraag. Wel denkt Wubbels dat er een zekere normalisatie op zal treden. „Het is voor je eigen plezier en je doet er niemand kwaad mee. Het hoeft geen taboe te zijn", aldus Wubbels.

Voor de heteroseksuele vrouwen die na het lezen van dit artikel óók graag een seksrobot in huis willen halen: ze is ook uit te rusten met een piemel.