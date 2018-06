Koningspaar dankbaar voor medeleven overlijden Inés

Koning Willem-Alexander heeft zondagavond een korte en geëmotioneerde verklaring gegeven aan Nederlandse media naar aanleiding van het overlijden van zijn schoonzus Inés Zorreguieta. Dat deed de koning kort na zijn aankomst in Riga, de hoofdstad van Letland waar hij op staatsbezoek is.

De koning is de komende tijd op staatsbezoek in Letland, Estland en Litouwen. Koningin Máxima reist vanwege het tragische overlijden niet mee met hem.

In gedachten bij Máxima

„Het heeft ons heel erg aangegrepen. Inés was ons intens dierbaar en ook nog een keer de peettante van Ariane. We zijn naar Argentinië geweest met elkaar om daar met ons gezin de begrafenis bij te wonen en met de familie samen te kunnen zijn”, zegt de tegen zijn emoties vechtende koning voor zijn hotel in Riga.

„Heel veel hebben meegeleefd met ons, en mede namens mijn vrouw ben ik heel erg dankbaar voor alle berichten die we ontvangen hebben en het medeleven. We zijn nu hier in Letland voor het staatsbezoek. Dat begint morgen, daarna volgen Estland en Litouwen. Mijn vrouw zal daar in gedachten bij zijn en ik ben in gedachten bij haar.”

Staatsbezoek

Koning Willem-Alexander wordt maandagochtend bij het kasteel van Riga, dat dienst doet als presidentieel paleis, officieel verwelkomd door president Raimonds Vējonis. Later deze week reist de koning door naar de buurlanden Estland (dinsdag) en Litouwen (woensdag).

De drie Baltische presidenten hebben vorige week elk afzonderlijk via Twitter gereageerd over het overlijden van de jongste zus van koningin Máxima. Alle drie spraken hun leedwezen uit. „In deze moeilijke tijd van verlies gaan onze harten uit naar koningin Máxima”, aldus de Letse president.

Inés Zorreguieta is 33 jaar geworden. Woensdag werd ze dood gevonden in haar appartement. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het vermoedelijk om zelfdoding.