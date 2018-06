Kliniek signaleert nieuwe verslaving: cryptocurrency

Handelen in digitale munten. Tien jaar geleden leek het nog toekomstmuziek, vandaag worden mensen ervoor behandeld door verslavingsdeskundigen. De kliniek Castle Craig in Schotland neemt sinds kort mensen op die verslaafd zijn geraakt aan de handel in cryptovaluta.

Snel verdienen óf verliezen. Inspelen op de waarde van het digitale geld. Een vlugge beslissing maken: Kopen of verkopen? Verslaafd zijn aan handelen in cryptovaluta komt volgens de Schotse kliniek overeen met een gokverslaving. Mensen die obsessief bezig zijn met cryptogeld worden daarom met hetzelfde programma behandeld als gokverslaafden.

Aanmeldingen

Castle Craig heeft ook Nederlandse vestigingen. Daarin wordt gedragsverslaving - zoals gokken en cryptogeld- niet behandeld. Wel als dat gepaard gaat met een middelenverslaving. Een combinatie die nog weleens voorkomt, weet woordvoerder Mick Boskamp. Dat de Nederlandse vestiging nog geen aanmeldingen van handelaren in cryptogeld heeft binnengekregen, verbaast hem niet. ,,Iedereen weet dat er behandelingen bestaan voor cocaïne- of alcoholverslaving. Verslaafd zijn aan de handel in cryptovaluta is nieuw en daardoor nog onbekend. Maar dat betekent niet dat er geen mensen zijn die hierin problemen ervaren’’, aldus Boskamp.

Dat deze nieuwe markt verslaving in de hand kan werken, onderschrijft Boskamp. ,,De cryptomarkt is vluchtig en draait om winst maken. Om dat goed te kunnen doen moet je de wisselende waarde van al die digitale munten nauwlettend in de gaten houden. Als je daardoor winst hebt gemaakt, maken je hersenen een geluksstofje aan. Voor je het weet ben je ook op je werk bezig met cryptovaluta. En als een vriend vraagt of je mee wilt sporten ga je niet, want je hebt wel een andere prioriteit. Dat is hoe verslaving werkt. En als het om cryptovaluta gaat dan lijkt het inderdaad veel op gokverslaving: een gedragsverslaving die enorme gevolgen kan hebben voor je financiën, werk en relatie.’’

Nieuwe ontwikkeling

Een rondgang langs andere klinieken in Nederland leert dat er nog geen verzoeken zijn binnengekomen voor de behandeling van handelaren in cryptovaluta.

Jellinek sluit echter niet uit dat die er alsnog kunnen komen. ,,Cryptovaluta is een relatief nieuwe ontwikkeling in Nederland en doorgaans duurt het een tijdje voordat een verslaving aan het licht komt’’, vertelt Floor van Bakkum, teammanager preventie van Jellinek. Hoe groot het probleem kan worden is niet te zeggen. Omdat er geen centrale beheerder is van de cryptovaluta en gebruikers anoniem kunnen blijven is het moeilijk in kaart te brengen hoeveel handelaren er zijn.

,,Ik kan me voorstellen dat als je verslavingsgevoelig bent, of in het verleden een gokverslaving hebt gehad, kwetsbaar kan zijn voor dit soort trends. De groep gokverslaafden in Nederland is echter klein, dus ik verwacht dat de groep mensen die verslaafd is aan handelen in cryptovaluta nog kleiner is.’’