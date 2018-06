Klant heeft overvolle kar, rekent één flesje cola af

Een klant bij Albert Heijn dácht wellicht het zelfscansysteem te slim af te zijn toen hij van al zijn boodschappen maar één flesje cola besloot af te rekenen. Dat liep echter anders af: het is immers niet geheel onopvallend als je uitpuilende kar in werkelijkheid 1093,59 euro waard is.

Sterrendiner

De boodschappen die in de kar aangetroffen werden waren niet mis: denk aan een halve kilo kalfsoester, zes flessen Lanson Brut-champagne (goed voor 179,94 euro), kaasjes, ossenhaas en garnalen. Kortom: dé ingrediënten voor een waardig sterrendiner. Des te opvallender wanneer er maar één onderdeel afgerekend wordt, in de vorm van een flesje cola.

Opvallend

Het winkelpersoneel had de man toch sneller in de gaten dan hij waarschijnlijk had verwacht. Het is natuurlijk ook best opvallend, verklaart de Officier van Justitie in Den Haag. De verdachte zal morgen worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. De identiteit van de verdachte is niet bekend.