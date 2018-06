Kinderen consumeren meer calorieën door vloggers

Dat influencers een bepaalde uitwerking op hun volgers hebben is inmiddels duidelijk: zo kelderde het aandeel van het bedrijf Snapchat bijvoorbeeld met een miljard nadat Kylie Jenner in een tweet vermeldde ‘de app amper meer te openen’. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat ook de eetgewoontes van ‘de normale mens’ negatief beïnvloed worden door influencers – zo zouden kinderen geneigd zijn om een stuk meer calorieën te verorberen.

Negatieve invloed

De Universiteit van Liverpool, die het onderzoek uitvoerde, stelt dat het al een stuk langer bekend zou zijn dat bijvoorbeeld televisieadvertenties over ongezond eten een negatieve uitwerking hebben op kinderen, maar dat er nog geen onderzoek bestond naar de invloed van vloggers op het gebied van eetgedrag. Vandaag de dag is het echter heel normaal dat kinderen in sterke mate blootgesteld worden aan social media en de bijbehorende marketingdoeleinden, wat het een interessant onderzoeksgebied maakt.

To snack or not to snack

Voor het onderzoek werden 176 kinderen tussen de negen en tien jaar willekeurig in drie groepen opgesplitst. Ze kregen allemaal een andere Instagrampagina te zien van een populaire vlogger met miljoenen volgers. De eerste groep aanschouwde foto’s van de vlogger met ongezonde snacks, de tweede met gezonde snacks en de derde groep zag foto’s zonder eet- of drinkproducten. Na het bekijken van de foto’s werd bijgehouden wat de kinderen vervolgens als snacks aten.

Flinke impact

Wat bleek? Kinderen die de ongezonde snackfoto’s bekeken consumeerden uiteindelijk 32% meer kilocalorieën op het gebied van ongezonde snacks. Ook de totale calorie-inname bleek hoger te zijn: zo aten ze 26% meer calorieën dan de kinderen die de Instagrampagina zagen waar geen eten op te zien was. Volgens de onderzoekers suggereren deze resultaten dat het promoten van ongezond eten, via de Instagrampagina’s van vloggers, de behoefte aan calorie-inname bij kinderen versterkt. Jonge mensen zouden een sterk vertrouwen hebben in vloggers, waardoor de influencers veel impact hebben op de doelgroep.

You did not eat that

Ironisch aan de beweging is dat influencers vaak verweten wordt dat ze al die pizza’s, ijsjes en milkshakes niet eens écht opeten of drinken. De Instagrampagina @youdidnoteatthat begon in 2014 al met het uitlichten van (veelal flink afgetrainde) bloggers en vloggers die parmantig poseren met een vette snack.