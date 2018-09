Kijker gaat dubbel betalen voor TV

Nog even snel dat ene mailtje beantwoorden, of die ene afspraak even voorbereiden. In het weekend toch maar gewoon de telefoon aannemen, en vooruit, die ene klus kan eigenlijk ook best even op zondagavond – dan maar geen Netflix. Het lijkt onschuldig, maar de impact van overwerken is groter dan we denken, zo blijkt uit onderzoek van Kantar Public, in opdracht van Zilveren Kruis. Geregeld overwerken zorgt er namelijk voor dat we ongezonder gaan leven.

Andere zaken verwateren

Bijna de helft van de medewerkers merkt de gevolgen van overwerk dan ook in zijn of haar privéleven. Zo gaan zij minder sporten, ongezonder eten en slechter slapen. Daarnaast heeft overwerken een negatieve impact op het sociale leven van medewerkers. De relatie met hun partner en sociale contacten verslechteren doordat er minder tijd overblijft, aldus Kantar Public.