Kids maken emotionele brief voor gescheiden ouders

De kinderen van stichting Villa Pinedo, een stichting voor kinderen van gescheiden ouders, hebben donderdag een emotionele open brief geschreven aan gescheiden ouders van kinderen in groep 8. Omdat het schooljaar er bijna op zit, komen de musicals van de achtstegroepers er weer in en de kinderen geven aan zich vooral zorgen te maken over hun gescheiden ouders.

„Ik heb teksten geleerd, dansjes geoefend en konstuums gepast. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik maak me eigenlijk alleen nog zorgen om één ding: jullie. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, dus vandaar deze brief", zo schrijven de kinderen in de brief, die gepubliceerd is op Facebook.

Rampscenario's

De kinderen beschrijven daarna de rampscenario's waar zij voor vrezen: „In mijn hoofd zie ik (namelijk) steeds voor me hoe jullie allebei aan een andere kant van de zaal gaan zitten en niet weet naar wie ik toe moet lopen als het afgelopen is. Hoe jullie niks tegen elkaar zeggen op het schoolplein. En ik weet dat de één eigenlijk niet wil komen als de ander er ook is. Dat vind ik best moeilijk."

Vervolgens komen de kinderen met een aantal verzoeken. Zo willen zij dat de ouders dicht bij elkaar gaan zitten bij de musical, willen ze dat alle opa's en oma's ook mee mogen en dat de ouders op het schoolplein aardig tegen elkaar doen. En dat ze samen trots zijn op het kind. „Dat zou ik echt heel fijn vinden. Want dan kan ik me nu goed concentreren op de musical."