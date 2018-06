Kamer wil af van stapelen van boetes door overheid

Voormalig imam Abdullah Haselhoef (49) is in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen bij een auto-ongeluk. Haselhoef werd na de aanslagen van 9/11 bekend als spreekbuis van moslims in Nederland.

Haselhoef is een van de slachtoffers van een ongeluk met een spookrijder op de A16 bij Breda zondagnacht, waarbij twee automobilisten omkwamen. BN De Stem meldt dat het nog onduidelijk is wie van de twee de spookrijder was. Volgens de krant ligt hij al opgebaard in een moskee in Den Haag.

Landelijk bekend