Kabinet vindt vuurwerkverbod 'te vergaand'

De voorzieningenrechter in Utrecht heeft maandag in een kort geding besloten dat de demonstratie van Pegida bij de Sayidina Ibrahim-moskee in Utrecht niet mag doorgaan. Pegida wilde later op de dag speklapjes braden op de stoep van de moskee in Kanaleneiland.

Onverantwoord

Burgemeester Jan van Zanen had al laten weten dat hij, in overleg met de politie en justitie, de actie van Pegida onverantwoord vond. Al eerder stak hij een stokje voor eenzelfde demonstratie bij de Ulu-moskee in de wijk Lombok.