Juni gaat de droogste maand in tijden worden

De 34-jarige man uit Heerlen die verdacht wordt van de aanrijding op de Mensheggerweg in Landgraaf is weer vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Op dit moment is er geen indicatie waaruit zou blijken dat hij met opzet handelde.

Zondagnacht reed de bestuurder van een wit bestelbusje in op een groepje festivalbezoekers. Hierbij kwam een 35-jarige man uit Heerlen om het leven. Drie anderen raakten ernstig gewond. Naar verluidt liggen zij nog in het ziekenhuis. De bestuurder was er vandoor gegaan.

De man is vrijgelaten, maar hij wordt nog wel verdacht van de aanrijding. Het onderzoek wordt voorgezet. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen alcohol in het bloed van de verdachte zat. Of de man drugs heeft gebruikt is nog niet bekend. De uitslag van dit onderzoek volgt later.