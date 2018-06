Jonge parachutiste (19) overleden aan verwondingen

Of je aan een stranddag in Nederland een stuk minder kwijt bent dan in het buitenland? Dat is helemaal niet altijd het geval, blijkt uit onderzoek van Travelbird. Een dagje op het strand in Vlieland zou je zelfs net zoveel kosten als een bezoekje aan Venice Beach in Los Angeles.

Vlieland versus Los Angeles

Voor het onderzoek keek Travelbird naar 300 stranden uit meer dan 90 landen. De prijzen van zonnebrand, water, bier, ijs, lunch en faciliteiten werden vervolgens op een rijtje gezet. Op Vlieland blijk je daar in totaal 53,26 euro voor neer te leggen, terwijl je in Venice Beach twee cent minder betaalt voor het totaalpakket. Vlieland neemt daarmee de 31ste plaats in op de ranglijst.