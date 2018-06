Jack Daniel's verhoogt prijzen whiskey in EU

De krant van dinsdag 26 juni is klaar, gedrukt en morgenochtend te vinden op onder andere de grote treinstations in Nederland. Benieuwd naar wat er in staat?

Johan van Boven was bij de emotionele persconferentie van Ajax over het lot van Abdelhak Nouri. Ook gaan we het hebben over Turkije. Wat betekent de overwinning van Erdogan voor de Turken. Wordt het land een dictatuur? Metro sprak met een kenner over de laatste ontwikkelingen. Een iets luchtiger onderwerp: muziek. Wolter Kroes heeft het normaal gesproken erg druk tijdens WK's. Maar wat doet de zanger eigenlijk wanneer hij niet over Oranje kan zingen?

Steeds meer ouders hebben bezwaren tegen de rijksvaccinaties voor kinderen. Artsen luiden de noodklok. Het niet inenten kan een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Wat te doen? Ook gaan we het hebben over de vierde golf van het feminisme. Wat zijn de standpunten en hoe wordt deze boodschap verspreid?