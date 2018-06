GroenLinks wil Kamervragen over studentenprotest

De moeder van Ezra, het 13-jarige jongetje dat vorig jaar verdronk in een zwembad in Goes, doet op Facebook een emotionele oproep. Ze hoopt er zo achter te komen hoe haar zoon is overleden.

Twijfel over epileptische aanval

Ezra verdronk in oktober vorig jaar in het zwembad in Goes. Volgens de officiële verklaring zou hij een epileptische aanval hebben gehad.