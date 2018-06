Geen limo of oldtimer, maar helikopter naar eindgala

De krant van woensdag 13 juni is klaar, gedrukt en is morgenochtend te vinden op onder andere de grote treinstations in Nederland. Benieuwd en nieuwsgierig naar wat er in staat?

Klein voorproefje: wat betekent de top tussen Kim Jong-Un en Donald Trump echt? Is die zo historisch als wordt vermoeden, of zullen de kernwapens daar tussenin staan? Noord-Korea-kenner en postzegelverzamelaar Wim van der Bijl kwam meer dan twintig keer in het land, en legt het aan Metro uit. Verder vind je artikelen over de nieuwe mogelijke job van Halbe Zijlstra, de effecten van het spreekrecht en het belang van sparen: hoeveel zou je écht opzij moeten zetten om op safe te spelen?

Maar er is meer. Zo lees je over Feyenoorders Karim El Ahmadi en Sofyan Amrahat, die in tegenstelling tot Oranje wel op het WK spelen, voor Marokko. In de filmspread lees je meer over de jonge hoofdrolspeler van Utøya 22 juli, de film die gaat over de aanslag op het gelijknamige Noorse eiland.