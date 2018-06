Game of Thrones krijgt waarschijnlijk een prequel

Het ziet er goed uit voor fans van de hitserie Game of Thrones. Televisiezender HBO, die het uitzendt, heeft vrijdag bevestigd een pilotaflevering voor een prequel te gaan bestellen.

Oké, we moeten niet te vroeg juichen, we know barely nothing, HBO, en het is slechts een pilotaflevering. Maar de kans dat daar nog een serie achteraankomt is natuurlijk best groot.

Geen naam

De pilot heeft nog geen naam gekregen. Hij zal worden gemaakt door Jane Goldman (bekend van films als Kingsman: The Secret Service en Kick-Ass) en natuurlijk schrijver George R. R. Martin: de schrijver van de boeken waar de serie op is gebaseerd.

'Gruwelijke geheimen'

De prequel zal zich naar het schijnt duizenden jaren vóór Game of Thrones, dat volgend jaar het achtste en laatste seizoen ingaat, afspelen. „Slechts een ding is zeker: van de gruwelijke geheimen van de geschiedenis van Westeros tot de echte oorsprong van de white walkers, de mysteries van het Oosten, tot de Starks: het is niet het verhaal dat we kennen”, schrijft HBO mysterieus over het verhaal.

Maximaal één spin-off

HBO-baas Casey Bloys heeft al eerder gezegd dat er maximaal een spin-off komt van de serie. Aangezien er volgens de geruchten meerdere schrijvers bezig zijn met ideeën voor series, is niet duidelijk welke de eindstreep haalt. Als de prequel daadwerkelijk een serie wordt, zal deze in elk geval niet voor 2020 op de buis te zien zijn. Geduld is een schone zaak!