Fransman begonnen aan oversteek Stille Oceaan

Per vliegtuig is het al een hele zit, laat staan dat je de Stille Oceaan over zwémt. Toch weerhoudt het aantal kilometers (zo'n 9000 in totaal) Ben Lecomte er niet van om de oversteek te maken. Dinsdag begint de Fransman aan een nieuwe recordpoging: hij gaat zwemmen van Japan naar San Francisco.

Half jaar

Als de 51-jarige Lecomte acht uur per dag zwemt, dan komt hij over een half jaar aan in San Francisco, berekende hij. Lecomte slaapt op een boot die hem volgt. Met de actie wil hij aandacht vragen voor klimaatverandering.

Het is niet de eerste keer dat de man zo'n verre oversteek maakt. In 1998 zwom hij in 73 dagen de Atlantische Oceaan over, een tocht van 6400 kilometer. „Nooit meer", waren toen zijn woorden. Maar nu, twintig jaar later, wil hij opnieuw een record vestigen. „Ik wil mijn persoonlijke grenzen steeds weer verleggen, proberen te achterhalen waar ze liggen”, zei hij tegen AFP.

Haaien

Een hele vette actie, noemt olympisch kampioen Maarten van der Weijden de recordpoging van Lecomte. „Alhoewel ik thuis niet met het idee aan hoef te komen", lacht hij. Zelf heeft Van der Weijden ook een aantal buitengewoon lange afstanden op zijn naam staan. Zo zwom hij van Engeland naar Frankrijk en weer terug, en zwom hij van Amsterdam naar Rotterdam. „Onderweg kwam ik dolfijnen en zeehonden tegen, dus dat viel nog mee. Deze man zal ook gevaarlijke en giftige zeedieren tegenkomen. Dat kan best eng zijn."

Om ervoor te zorgen dat de Fransman niet onderkoeld raakt, verbrandt of een kwallenbeet oploopt, zwemt hij als een walvis met beide voeten in een ‘monovin’ en draagt hij een speciale wetsuit die hem moet beschermen. Als het Lecomte lukt om de oversteek van 9000 kilometer te maken, dan is hij de eerste die de Stille Oceaan over zwemt.

Positief denken

Vooral het zoute water zal zorgen voor problemen, waarschuwt Van der Weijden. „Zout water doet hele gekke dingen met je lichaam, het bijt in je huid." Om de 9000 kilometer vol te kunnen houden, is het belangrijk dat de Fransman positief blijft denken. „Hij moet niet denken over hoe lang hij nog moet, dan wordt het een hele zware tocht. Lecomte moet aan het eind van de dag tevreden terugkijken op wat die dag weer heeft behaald."