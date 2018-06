Er komt hulp bij overgewicht in het basispakket

De krant van vrijdag 1 juni is klaar, gedrukt en morgenochtend te vinden op onder andere de grote treinstations in Nederland. Benieuwd en nieuwsgierig naar wat er in staat?

Voorproefje: zoals je misschien op Instagram gevolgd hebt, waren twee Metro-redacteuren de eersten in Utopia 2. Amsterdam is begonnen met een campagne tegen lallende en lurkende toeristen. We gaan in op de nieuwe campagne om roken minder normaal te maken en beantwoorden vijf vragen over de processierups. En ontslagen worden is natuurlijk vreselijk, maar wist je dat je echt door een rouwproces gaat?

Daarnaast vind je in de Metro van morgen een interview met Pieter Zwart, die het boek De Val van Oranje schreef, over het Nederlands Elftal en hoe hij denkt dat het nog goed kan komen met ons nationale voetbalteam. En we nemen je mee langs de hoogstandjes van de Thaise hoofdstad Bangkok. Oh en we hebben een fijne voorpagina: Willem-Alexander op zijn quad.