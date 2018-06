Energieprijzen vanaf juli weer omhoog

De variabele energieprijzen van veel leveranciers gaan per 1 juli stijgen. Huishoudens moeten hierdoor tot 64 euro per jaar meer betalen voor hun energie. Dat meldt vergelijkingswebsite Pricewise.

Al eerder stegen de vaste tarieven voor gas en stroom. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een energiecontract met variabele energietarieven. De prijsstijging verschilt volgens Pricewise enorm per leverancier. „Bij Eneco is een huishouden €64,- meer kwijt per jaar, bij Nuon €32,- en bij Essent blijven de tarieven gelijk.”

'Afgeknepen' gaswinning

Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, zijn er meerdere oorzaken voor de prijsstijgingen. De handelsprijzen voor kolen en gas zijn de afgelopen maanden gestegen, wat onder meer komt door zaken als de ‘afgeknepen’ gaswinning in Groningen. Nederland moet daardoor meer importen.

„Maar ook Donald Trump die de deal met Iran vaarwel zegt en de politieke onrust in Venezuela. Dit zorgt allemaal voor onrust op de markt, en heeft bijvoorbeeld ook de hogere olie- en tevens benzineprijs als gevolg. Dat merken we als consument ook aan de pomp”, legt de Kok op de website uit.

Duurzame energie aantrekkelijker

Maar de directeur vindt dat de hogere energieprijzen ook een voordeel hebben. „Door de hogere prijzen voor stroom en gas, in combinatie met verbeterde technologie, verdienen mensen hun warmtepomp of zonnepanelen eerder terug. Die investering is zeker de moeite waard, helemaal als energie in de toekomst steeds duurder wordt. Het meest lonend is goed isoleren.”