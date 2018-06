Eerste Kamer is ook voor gedeeltelijk boerkaverbod

Er zijn te weinig handtekeningen opgehaald voor de aanvraag van een referendum over de donorwet. Dat schrijft initiatiefnemer Bart Nijman op GeenStijl. Om het referendum door te laten gaan, moesten er 300.000 handtekeningen worden ingeleverd bij de Kiesraad. ,,Na vijf weken en een paar dagen moeten we constateren dat we nog niet halverwege de 300.000 handtekeningen zijn voor een referendum over de donorwet. We tried, we failed'', aldus Nijman.

Het referendum moest gaan over de nieuwe donorwet, waarin staat dat iedereen in principe orgaandonor is, tenzij iemand heeft aangegeven dat niet te willen. De wet is eerder dit jaar met een nipte meerderheid aangenomen door het parlement.

Politiek is bang voor referendum