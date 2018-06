Dienstplicht in Frankrijk keert terug

Onder de noemer service national universel moeten jongeren van zestien jaar dienstplichtig worden, naar het plan van de Franse president Macron. Het plan zou in de zomer van 2019 werkelijkheid moeten worden, meldt het Belgische De Morgen.

Twee fases

De dienstplicht zou uit twee fases gaan bestaan. De eerste fase is een verplichte stage van een maand, met een focus op het burgerschap. Het idee is om jongeren te stimuleren om nieuwe relaties op te bouwen en hun rol in de samenleving te vinden.

Daarna volgt er een vrijwillige stage van drie tot twaalf maanden. Deze is dus niet verplicht, maar de regering moedigt jongeren aan om taken op te pakken in de defensie- en veiligheidshoek. Ook vrijwilligerswerk in milieu of zorg vinden ze een goede optie.

Afgezwakte versie

Deze service national is een afgezwakte versie van Macron's eerdere visie. Tijdens de verkiezing van 2017 speelde hij met het idee om jongeren tussen de achttien en eenentwintig kennis te laten maken met het leger, door ze een minimaal een maand mee te lopen. Dat bleek onder andere te duur te zijn.

Uit een onderzoek van YouGov blijkt dat twee derde van de Fransen een nationale dienst zou steunen. Hoe jonger de Frans, hoe minder enthousiast deze echter wordt.

Toekomst

In de toekomst zouden zo'n 750.000 jongeren mee moeten doen met het programma.