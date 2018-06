Dekker wil strengere verlofeisen voor gevangenen

Een gevaarlijke situatie in het Brabantse Kaatsheuvel: daar is vrijdagmiddag een vrouw (33) aangehouden omdat ze onder invloed van GHB aan het autorijden was. Dat is al een alarmerende situatie op zich, maar daarnaast was ze tijdens het ritje niet alleen: haar baby zat ook in de auto.

Rijverbod

De vrouw uit Wouw is aangehouden in Kaatsheuvel. Het gevolg was een proces-verbaal en een rijverbod. Daarna stond ze weer op vrij voeten, meldt de politie.