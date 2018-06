Dansende en rappende arts aangeklaagd

De tienjarige Adam deed 'gewoon' mee aan een talentenjacht op zijn school. Het jochie had nooit verwacht dat hij elke ouder in de zaal zou ontroeren en zijn optreden een hit werd op internet, maar toch is het zo! Adam heeft een gouden keeltje en raakt de harten van heel veel mensen met zijn cover van John Lennon's Imagine.

De kleine Adam Kornowski ging op de Lakeside basisschool in het Amerikaanse Minnesota achter de piano zitten en bracht voor een klein groepje kinderen en hun ouders zijn versie van 'Imagine' ten gehore. Nog geen twee weken later hebben meer dan acht miljoen mensen zijn optreden gezien en is iedereen even verliefd op de artiest in spé.

Staande ovatie