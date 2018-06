BN'ers uiten felle kritiek op immigratiebeleid VS

Veel BN’ers hebben zich op maandag kritisch uitgesproken over het immigratiebeleid van de Verenigde Staten. Er zijn daar de afgelopen weken zo’n tweeduizend kinderen van hun ouders gescheiden, nadat ze de grens waren overgestoken. Onder andere actrice Georgina Verbaan roept Mark Rutte nu op om Trump aan te spreken op de benarde situatie.

Zero tolerance

Het scheiden van gezinnen is al langer aan de gang in Amerika, maar de afgelopen weken gebeurt het vaker dan voorheen. Dat is te wijden aan het zerotolerancebeleid dat in mei werd aangekondigd. Minister van Justitie, Jeff Sessions, verklaarde daarbij dat „iedereen die illegaal de grens oversteekt, vervolgt wordt.” Als gevolg hiervan worden ouders vastgezet en komen kinderen onder toezicht te staan in grote opvangcentra.

'Kinderkampen'

Veel Amerikanen zijn geschokt door de leefomstandigheden in de opvangcentra voor kinderen. Zo verklaart Washington Post dat ze op kleine, door hekken omheinde gebieden moeten slapen, soms alleen op een matje. Ook Verbaan uit haar onvrede over de ‘kinderkampen’, ‘waar ze in kooien gehouden worden en elkaar niet mogen troosten.’

Meer BN'ers

Niet alleen Verbaan is boos over de beelden in Amerikaanse media van de opvangkampen voor kinderen. Ook Claudia de Breij, Katja Herbers en dj Astrid de Jong winden zich op over de situatie. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt de beelden „misselijkmakend en hartverscheurend” en wil dat Rutte de kwestie aansnijdt bij zijn bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump over twee weken.

Demonstratie

Advocaat Wil Eikelboom deelt via Twitter het adres van het Amerikaanse consulaat in Amsterdam en de regels die gelden voor het organiseren van een demonstratie.

Melania

Ook Melania Trump, de vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft vandaag haar onvrede geuit over de situatie. Dit is opvallend, omdat het tegen het beleid van haar man in is. De woordvoerder van Melania, Stephanie Grisham, stelde tegenover nieuwszender CNN dat de first lady wil dat het land met “het hart” wordt bestuurd en hoopt dat de Republikeinen en Democraten het eens worden over de hervorming van het immigratiebeleid.