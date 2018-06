'Bij gemeente moet je altijd contant kunnen betalen'

Om belangrijke documenten op te halen bij de gemeente, moet je niet gedwongen worden met een pinpas te betalen. „Als mensen alleen contant kunnen of willen betalen, dan moet een gemeente daar een oplossing voor bieden" zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken tegen RTL Nieuws.

Bij steeds meer gemeenten in Nederland kan je nu alleen nog pinnen. Kom je dus een rijbewijs of paspoort ophalen (documenten waar je voor moet betalen), dan wordt contant geld niet meer aangenomen. Voor sommige mensen is dit volgens de minister een probleem en ze gaat daarom in overleg met de gemeenten. Zij vindt dat alleen pinnen niet moet kunnen.

Toekomst

Afgelopen maart begon de Tweede Kamer zich bezig te houden met deze kwestie. De Kamer vindt het zorgelijk dat er op steeds meer plekken alleen nog met een pinpas kan worden betaald en dus wil iedereen in debat met de minister van Financiën over het gebruik van contant geld. Ollongren is er al uit wat haar mening is: „In de toekomst gaan we misschien die kant op als er niks anders bestaat. Op dit moment mag je ook gewoon met contant geld betalen. Ik denk dat de meeste mensen voor pinnen kiezen maar voor mensen die om wat voor reden dan ook daar niet voor kiezen, moeten we de mogelijkheid openhouden om met contant geld te betalen", zegt de minister tegen eerder genoemde nieuwssite.

Hoe de gemeenten ervoor zorgen dat hun burgers nog contant kunnen betalen, mogen ze zelf weten. Ze hoeven niet ineens kassa's te gaan bouwen, één balie waar nog wel contant betaald kan worden zou volstaan. Een andere optie zou zijn dat iemand die niet kan of wil pinnen een eenmalige machtiging afgeeft om het bedrag van de rekening af te laten schrijven.

Specifieke groepen

Het lijkt in dit geval vooral om de ouderen te gaan. Ouderenbond ANBO is dan ook blij met het initiatief van de minister. Volgens de bond vinden ouderen het soms lastig om met een pinpas te betalen en komen zij dus in de problemen als er geen andere optie is. Daarnaast zijn er nog meer groepen die last hebben van het contant-loze beleid, zoals dak- en thuislozen die geen pinpas hebben of mensen die in de schuldsanering zitten en om die reden geen pinpas bezitten.

Veiligheid

Gemeenten kiezen er soms voor geen contant geld meer aan te nemen, zodat de werknemers veiliger zouden zijn. In de gemeente Leiden kunnen bezoekers bijvoorbeeld niet meer met briefjes en munten aankomen. Een woordvoerder zegt hierover dat voor de invoering al bleek dat 94 procent van de mensen vrijwillig pinde en „voor wie echt niet wil pinnen is het mogelijk om een eenmalige machtiging door de gemeente te laten uitgeven. Of iemand mee te nemen die wel kan pinnen."

Hoe zit dat bij jou: kan jij bij jouw gemeente nog contant betalen en vind je dit belangrijk?