Beter lezen met hond Flex: kwispellezen is succes

Stel je eens voor: je zit in een comfortabele zitzak, een boek op je schoot en een hond aan je voeten. Perfect toch? Dat vonden de medewerkers van de bibliotheek in Waalwijk ook. Ze zijn daar vorig jaar gestart met Kwispellezen en het is een daverend succes.

Jaar bezig

Corine Kaijim, communicatieadviseur van de Bibliotheek Midden-Brabant, vertelt dat ze nu een jaar bezig zijn met het project. „Volgende week ronden we de vierde reeks af." De pilot is gestart op basis van wetenschappelijk onderzoek, de aanwezigheid van een hond zou namelijk bevorderlijk zijn voor de leesvaardigheid. „We waren erg benieuwd of het inderdaad zou werken en kunnen nu volmondig 'ja' zeggen."

Kaijim hoort alleen maar positieve dingen over het Kwispellezen. „De ouders zijn blij, de kindjes zijn blij en wij zelf natuurlijk ook", vertelt ze. „De kindjes hebben zowel meer plezier in het lezen als hun leesvaardigheid verbetert."

Aan het lezen met Flex / Bibliotheek Waalwijk

Moeite met lezen

Het Kwispellezen is bedoeld voor kindjes uit groep drie en vier, die moeite hebben met lezen. Dat kan omdat ze bijvoorbeeld onzeker zijn en bang zijn om fouten te maken, of omdat ze aanleg voor dyslexie hebben.

„Als Bibliotheek hebben we natuurlijk het doel om kinderen plezier in lezen te geven, maar ik vind het echt leuk om te horen dat de kinderen nu ook daadwerkelijk vaker een boekje pakken of in de klas durven te lezen." Kaijim heeft de hoop dat de kinderen meer zullen gaan lezen en dat vooral later ook vasthouden.

Flexibele flex

En dat allemaal dankzij hulphond Flex. De grote Koningspoedel ligt tijdens iedere sessie relaxed op de grond en „luistert". „Flex is - zoals zijn naam al doet vermoeden - heel flexibel. Hij vindt alles best, laat zich aaien en is echt een grote steun voor de kinderen", vertelt Kaijim.

Aan het lezen met Flex / Bibliotheek Waalwijk

De kinderen - er zijn er nu zo'n vijftig die mee hebben gedaan aan het project - lezen Flex voor uit boekjes en trainen zo hun leesvaardigheid. „Flex oordeelt niet en wordt niet boos als iets niet lukt. Hij stelt je gerust als iets niet lukt. Dat helpt!"

Hond lenen

Andere bibliotheken in Nederland hebben al interesse getoond in het project. Mocht je hopen dat jij ook in je bieb zou kunnen zitten om even te chillen met Flex, dan is er toch slecht nieuws. Flex wordt namelijk alleen bij dit project ingezet.