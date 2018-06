Bestuurder studentenclub op non-actief na aanranding

Nederland scoort wat betreft persvrijheid uitstekend ten opzichte van andere landen. In een onderzoek in 2016 van Reporters Without Borders scoorden wereldwijd alleen Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken beter. Dat was afgelopen dagen alleen minder te voelen: in slechts een paar dagen tijd werden zowel het gebouw van Pijper Media (Playboy, Panorama, Grazia) als het gebouw van Telegraaf Media Groep (De Telegraaf, Metro) aangevallen.

„Het is een te groot woord om te zeggen dat het in Nederland onveilig is geworden om als journalist te werken”, zegt Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). „Maar het is absoluut een aanslag op de persvrijheid. En het staat in lijn met meerdere incidenten, waarin je ziet dat bedreiging en intimidatie van journalisten grotere vormen heeft aangenomen.” Een voorbeeld daarvan is Telegraaf-journalist John van den Heuvel, die door bedreigingen van motorclub No Surrender onder bescherming staat.

Gevolgen