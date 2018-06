Arts kijkt televisie en ziet gezwel in hals vrouw

De Amerikaanse arts Erich Voigt heeft misschien wel het leven gered van een vrouw die mee deed aan het realityprogramma Beachfront Bargain Hunt. Op de avond dat de vrouw mee deed aan het programma zat de neus-, keel-, en oorarts televisie te kijken en zo ontdekte hij dat de vrouw een gezwel op haar hals had.

Gezwel

Voigt werkt in het universitaire ziekenhuis NYU Langone Health en keek 's avonds naar Beachfront Bargain Hunt, een programma waarin kandidaten betaalbare strandhuizen op de kop moeten tikken. Daar deed Nicole McGuinness aan mee met haar vader. Het viel Voigt al snel op dat er iets mis was met de hals van McGuinness. Het leek wel een gezwel. Ook vroeg de man zich af of McGuinness wel zou weten dat ze mogelijk een gezwel bij haar hals had zitten.

Facebook

Lang hoefde Voigt niet na te denken over het wel of niet contact zoeken met McGuinness. Via Facebook zette hij een zoekactie op. Twee weken later kwam de oproep terecht bij McGuinness, die 900 kilometer verderop woont. Ze ziet dat Voigt haar met klem aanraadt om contact met een arts te zoeken.

Ontmoeting

Dat doet ze en al snel blijkt dat Voigt gelijk had met zijn vermoedens. Ze onderging een biopsie en werd gediagnosticeerd met schildklierkanker. In het verleden overwon ze al eens een hersentumor. Ook met deze ziekte gaat ze nu de strijd aan.

Ze is ontzettend blij dat Voigt die avond televisie keek en haar waarschuwde. Ze vloog naar New York om Voigt te ontmoeten in de tv-studio van Good Morning America en hem te bedanken.