55-plusser minder eenzaam dan vroeger

De gemiddelde 55-plusser is in 2018 minder eenzaam dan de leeftijdsgenoten van twintig jaar geleden. Tegelijkertijd is het aantal eenzame ouderen ook toegenomen, omdat er steeds meer 55-plussers zijn als gevolg van vergrijzing. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Sociale contacten

Het SCP deed drie deelstudies waarbij ruim 8000 ouderen waren betrokken. De onderzoeksperiode loopt van 1996 tot 2016. Door verbeterde sociale contacten is de gemiddelde oudere steeds minder eenzaam. Meer ouderen hebben een partner en hun netwerk is vaak groter en diverser.

De oorzaken van eenzaamheid onder 55-plussers zijn vaak verliezen. Het SCP noemt het verlies van de partner, van sociale relaties en dagelijkse netwerkcontacten. Ook het verlies van grip over het eigen leven is een risico. De oudere is vaker afhankelijk van professionele zorg en ondersteuning.

Verpleeghuis

Terwijl het imago van verpleeghuizen niet al te best is, blijkt dat het met de eenzaamheid van 85-plussers in die tehuizen meevalt. Ze voelen zich gemiddeld minder eenzaam dan jongere bewoners. Onder zelfstandig wonende 85-plussers daarentegen neemt de eenzaamheid met het klimmen der jaren toe.

Mensen die hulp krijgen volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voelen zich vaak eenzaam. Dat gebeurt vooral als ze alleen wonen of gezondheidsproblemen hebben. Het gaat beter met deze zogenoemde Wmo-melders als ze contact hebben met familie of buren. Ook de aanwezigheid van een mantelzorger verlaagt het risico van eenzaamheid.

Toch gelukkig

Volgens het SCP-rapport betekent eenzaamheid niet meteen dat mensen zich ook ongelukkig voelen. Van de zelfstandig wonende Wmo-melders en bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen voelt slechts 2 tot 4 procent zich sterk eenzaam en zeer ongelukkig.

Ouderenorganisatie KBO-PCOB maakt zich desondanks zorgen over de eenzaamheid onder met name deze twee groepen. ,,De antennefunctie van de intra- en extramurale zorgverleners kan meer en beter ontwikkeld worden", zegt directeur Manon Vanderkaa in een reactie op het SCP-onderzoek.