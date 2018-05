Zó zag Amsterdam eruit volgens Van der Laan

Joelen in supersnelle achtbanen, duizelingwekkende vallen maken in de steilste wildwaterbaan ter wereld of genieten van attracties met een wat rustiger karakter? Wie weet doe jij dat binnenkort.

Het kan allemaal in Phantasialand, het pretpark dat in december de titel beste pretpark van Duitsland ‘opgespeld’ kreeg van de Duitse pretparkenwebsite Parkscout. Onlangs gaf Metro het al aan: in Nederland zijn we op parkengebied best verwend, dus dat allerbeste park bij onze oosterburen willen we weleens testen. Het ligt niet ver over de grens, dus: instappen maar.

Tien Metrolezers al geweest

Inmiddels zijn we met tien Metrolezers naar Phantasialand in Brühl, net onder Keulen, geweest. Een gezin met twee kinderen, een vriendengroep van vier gezellige jonge kerels en een stelletje genoten een weekend lang. Hun ervaringen in Phantasialand zijn vastgelegd en vanaf eind mei zijn die in drie verschillende video’s op Metronieuws.nl te zien.

Winactie

Het geprezen pretpark heeft op dit moment weliswaar een ‘1x betalen, 2x pret-actie’ (informatie daarover vind je op Phantasialand.nl), maar… je kunt ook eerst proberen om kaarten via Metro te winnen!

Samen met Phantasialand geven we 40 (10x4) kaarten weg. Winnaars kunnen dan afreizen naar Duitsland en zich overgeven aan de zes themagebieden Fantasy, Berlin, Deep in Africa, China Town, Mexico en Mystery. Binnen die gebieden vind je een heel breed pakket: van spannende attracties voor de dapperen, gave rides voor de hele familie tot talloze kinderattracties voor de kleintjes.

Wil je kans maken op 4 vrijkaarten? Vul hier jouw gegevens en een korte, leuke motivatie in. Waarom moet juist jij naar Phantasialand? Je hebt de tijd tot en met dinsdag 15 mei.