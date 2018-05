Zeg maar dag tegen kassières en lange rijen

Fluitend achter je winkelwagen loop je de supermarkt van de toekomst binnen. ,,Goedemiddag’’, groet een jongeman in klassiek butlerkostuum. Je hebt je portemonnee thuisgelaten, want een app op je telefoon registreert alles wat je koopt om het later van je rekening af te schrijven. Je struint langs verschillende afdelingen en vindt veel meer verse producten dan ooit. Ook lokale ondernemers hebben een plek gekregen in de nieuwe supermarkt.

Weet je niet of een product wel zo gezond is? Dan scan je het bij een computer of je vraagt het aan de voedingsdeskundige die er rondloopt. Goedgekeurd? Hop, in je winkelwagen en door naar de uitgang. De vertrouwde kassières zijn namelijk al een tijdje verdwenen en ook die ellenlange rijen heb je niet meer gezien. Bij de uitgang vraagt de ’butler’ of hij kan helpen je boodschappen naar de auto te brengen. ,,Bedankt voor het winkelen bij de Supermarkt Van De Toekomst, tot ziens!’’

Kant- en klaarmaaltijden

Overdreven? Niet als het aan verschillende retaildeskundigen ligt. Over slechts tien jaar doen we onze boodschappen op een heel andere manier dan we nu gewend zijn. Hoe snel die veranderingen gaan, blijkt als we kijken naar de afgelopen vijf jaar: steeds meer zelfscanners, horecagelegenheden binnen supermarkten, online boodschappen bestellen en laten bezorgen. Albert Heijn overweegt inmiddels ook warme kant- en klaarmaaltijden te bezorgen.

Is online boodschappen doen dan de toekomst? De verwachting is dat het populairder wordt, maar, zo voorspelt retaildeskundige Paul Moers, ,,de fysieke winkel zal niet verdwijnen.’’ Boodschappen doen in Nederland is namelijk best comfortabel. ,,De afstand tot de supermarkt is kort en de openingstijden zijn ruim. Bovendien vinden mensen het steeds vaker leuk om een supermarkt te bezoeken.’’

Online boodschappen

Moers voorspelling wordt ondersteund door cijfers van onderzoeksbureau Motivaction. Het percentage consumenten dat in 2015 ’weleens’ boodschappen bestelde via internet is gestegen van 13 procent naar 23 procent in 2018. Vooral millennials maken gebruik van de online dienst. Als het gaat om de toekomst verwacht 38 procent van de consumenten (een deel van) zijn boodschappen online te doen. Maar, slechts 4 procent denkt álle boodschappen via internet te bestellen.

De fysieke winkel blijft dus, maar zal wel in een supersonisch jasje worden gestoken. ,,Apps gaan een grotere rol spelen en omdat kwaliteit steeds belangrijker wordt zullen we meer verse producten gaan zien. En het kassaloos betalen natuurlijk. Albert Heijn komt als het goed is over een paar maanden al met zo’n systeem.’’

Amazon Go

Een soortgelijk concept is te vinden in Seattle in Amerika, waar het bedrijf Amazon de supermarkt ’Amazon Go’ heeft geopend. Met een persoonlijke code worden de toegangspoortjes geopend. Eenmaal in de winkel houden camera’s in de gaten welke producten jij pakt zodat het later van je rekening kan worden afgeschreven.

Kassaloos betalen betekent inderdaad de teloorgang van de kassières, maar in de winkel gaan we juist meer personeel zien.

Greeters

Een voorspelling die ook retaildeskundige Fred Rutgers deelt. Verder denkt hij dat supermarkten meer gaan samenwerken met lokale ondernemers, die een gedeelte van de supermarktruimte kunnen huren. Ook verwacht hij ludieke ’greeters’ bij de in- en uitgangen om het winkelen plezieriger te maken. ,,Met nieuwe onderzoeksmethodes weten supermarkten straks nog beter wat hun klanten willen. Alles draait echt om de beleving. Licht, geluid en geuren gaan daarin een belangrijke rol spelen.’’