Wonderredding voor piloot die raam uit werd gezogen

Nu het festivalseizoen langzaamaan op gang is gekomen, is het tijd voor Metro’s Muziek- en Festivalonderzoek. Binnenkort start Metro in een print en online met een platform over livemuziek en dat niet alleen: vrijdag kun je genieten van Metro’s jaarlijkse Festivalkrant!

Uitkomsten worden gedeeld

Daarom zijn we benieuwd naar welke festivals onze lezer gaat, wat je favoriete festival is, of je naar concerten gaat, waarom je gaat en van welke muziekgenres je houdt. Uiteraard zullen we de uitkomsten van het onderzoek binnenkort delen. Wil je aan het onderzoek meedoen, vul de vragen dan hier in.

Bier op een festival, zoals hier op de Zwarte Cross, of dit jaar aan de verantwoorde vruchtensap? / Eric Brinkhorst | ANP

En over die Festivalkrant van komende vrijdag? Grijp hem uit de Metrobakken geven we als tip: in die special staan namelijk niet minder dan elf winacties voor kaarten voor verschillende festivals. Bovendien lees je wat dit seizoen de festivalmode is, wat we op festivals gaan eten (en wat niet), lees je interviews met Willie Wartaal (over Parkpop) en dj Joris Voorn, tippen we de meest bijzondere festivals in het buitenland en – hoe heerlijk – krijg je een overzicht van festivalergernissen.