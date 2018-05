Wet tegen wraakporno nog geen oplossing

Wie wraakporno maakt en verspreidt kan tot twee jaar in de gevangenis belanden. Dat staat in een voorstel van minister Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid en Justitie). De bedoeling is dat misbruik van seksueel beeldmateriaal een eigen artikel krijgt in de wet. Daarmee kunnen daders gerichter vervolgd worden.

Het voorstel van Grapperhaus moet de wet moderniseren. Een wens die ook in het regeerakkoord is opgetekend. Toch was wraakporno ook voor de wetswijziging al strafbaar. Het verschil is dat de dader eerder werd aangeklaagd voor bijvoorbeeld smaad of laster, terwijl na de wijziging de dader concreet kan worden aangeklaagd voor misbruik van seksueel beeldmateriaal. En aan zo’n aparte alinea in de wet, hangt ook een eigen strafkaartje. Daders kunnen hiervoor maximaal twee jaar de cel in.

Gevangenis

’Teleurstellend’, vindt advocaat Thomas van Vugt van AMS Advocaten. Hij stond onder meer Chantal uit Werkendam bij, een van de bekendste slachtoffers van wraakporno in Nederland. ,,Maximaal twee jaar doet wat mij betreft geen recht aan de ernst van het delict. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe wraakporno iemands leven kan verwoesten. Gevoelsmatig hebben slachtoffers ’levenslang’ gekregen. Zo heeft het filmpje van Chantal slechts drie uur op Facebook gestaan, maar het is zo vaak gedownload en verspreid via Whatsapp dat het filmpje nog steeds op sommige telefoons staat. Zij moet leven met de angst dat het elk moment weer op internet kan verschijnen.’’

De advocaat vindt een maximale gevangenisstraf van drie tot vijf jaar meer op z’n plaats.

De kritiek blijft niet alleen bij de duur van de straf. Want hoe lang iemand de gevangenis ook in moet, het is nog een hele klus om de dader te vinden. ,,De wetswijziging is een mooi signaal: dit accepteren we niet in Nederland. Toch vraag ik me af of dit veel gaat uitmaken voor de slachtoffers’’. zegt mediajurist Roel Maalderink.

Medewerking

,,Om daders te pakken heb je onder meer de medewerking nodig van grote internetbedrijven zoals Facebook. De ervaring leert dat die niet bepaald happig zijn om mee te werken aan politieonderzoeken. Daarnaast ontbreekt het ook aan digitale kennis bij de politie. Dat begint overigens wel beter te worden, maar ik denk dat deze onderdelen essentiëler zijn bij het pakken van daders dan de wet op zich’’, aldus Maalderink.

Arda Gerkens van Help Wanted (hulplijn en meldpunt voor online seksueel misbruik) deelt die zorg. ,,Die bewijslast, dat blijft gewoon het grootste probleem. Dat lost deze wet helaas niet op. Wat dat betreft zouden we misschien wel moeten kiezen voor een omgekeerde bewijslast: dat je op papier toestemming nodig hebt om überhaupt zo’n filmpje te mogen verspreiden.’’ Volgens Gerkens is de wet wel een goede stap in de richting. ,,Hiermee wordt benadrukt dat het echt niet grappig is om seksueel beeldmateriaal te uploaden en te verspreiden. Je brandmerkt iemand voor het leven, de impact is ontzettend groot.’’