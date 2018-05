'Vermoorde' Russische journalist leeft tóch nog

Gisteren nog werd gemeld dat hij was vermoord: de Russische journalist Arkadi Babtsjenko. De Russische kranten stonden vol met rouwberichten woensdagochtend. Maar in de middag gaf hij, springlevend, een persconferentie in Oekraïne.

Daar bedankte hij de veiligheidsdiensten van Oekraïne. Die hadden de dood van de journalist in scène gezet, om te ontdekken wie Babtsjenko daadwerkelijk wilde ombrengen.

Gevonden in bloedplas

De journalist (41) bood in de persconferentie ook zijn verontschuldigingen aan. Zijn vrouw had hem gevonden gisteren, voor zijn appartement in Kiev, midden in een bloedplas. Hij was in zijn rug geschoten en overleed op weg naar het ziekenhuis, zo werd er gemeld.

De journalist, die zich altijd erg kritisch over het Kremlin en Poetin uitliet en vorig jaar uit Rusland vluchtte, ontdekte al eerder dat er een moordaanslag op hem werd gepland. Hij lichtte de veiligheidsdiensten in en die hielpen hem de operatie voor te bereiden. Dat kostte twee maanden.

Huurmoordenaar

Dankzij de in scene gezette aanslag zou er wel al iemand zijn opgepakt: een Oekraïense huurmoordenaar, die zo’n 35.000 euro zou hebben gekregen van de Russische veiligheidsdienst.