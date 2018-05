Vader vergeet baby in snikhete auto, baby overlijdt

In de Amerikaanse stad Nashville is gisteren een baby overleden in een snikhete auto. Dat melden diverse Amerikaanse media waaronder nieuwszender ABC. Haar adoptievader had het meisje per ongeluk achtergelaten in zijn pick-up truck toen hij op zakenreis ging. In Nashville heerst momenteel een hittegolf en er worden temperaturen van boven de 31 graden celcius gemeten. Het meisje heeft de hele dag in de auto gelegen en werd later gevonden door haar moeder.

Niet afgeleverd

In de ochtend had de man het meisje en haar broertje meegenomen naar het kinderdagverblijf. Daar heeft hij echter alleen het broertje afgeleverd. Thuis aangekomen parkeerde hij de auto bij zijn huis met gesloten ramen en deuren. Even later werd hij opgepikt door een collega voor een zakenreis.

Toen de moeder later haar kinderen op kwam halen bij het kinderdagverblijf, werd haar verteld dat alleen haar zoontje door de vader is gebracht. Daarop belde ze haar man die tot zijn grote schrik moest bekenen dat hij het meisje was vergeten. Thuisgekomen vond de moeder het meisje en belde direct de hulpdiensten. Het meisje werd later in het ziekenhuis doodverklaard.

Gevangenis

De politie gaat de zaak nog verder onderzoeken. Wel laten ze weten dat de troosteloze vader onder ede heeft verklaard dat hij de baby is vergeten. Hij is nog niet aangehouden. Mocht hij schuldig worden bevonden, dan moet hij waarschijnlijk een lange gevangenisstraf uitzitten. De ouders hebben nog niet zo lang geleden het meisje geadopteerd. Het is niet bekend of het zoontje ook geadopteerd is.