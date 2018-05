'Utrecht wil een tweede intercitystation'

Het aantal inwoners van Utrecht neemt razendsnel toe, en dus willen de stad en provincie een tweede grote intercitystation. Ze zouden daarom miljarden euro's aan de Rijksoverheid hebben gevraagd.

Dat schrijft De Volkskrant. Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Er komen tot 2030 zo’n 140 duizend woningen bij in de provincie. De helft daarvan komt in de stad, die nu 340 duizend inwoners telt.

Niet met huidige systeem

Omdat je volgens de gedeputeerde Dennis Straat (VVD) zulke heftige aantallen extra inwoners niet kunt vervoeren met het huidige systeem, is er een tweede intercitystation nodig. Als mogelijke locatie wordt de zuidoostelijke hoek van de stad genoemd, of station Lunetten die een upgrade moet krijgen.

Daarnaast wil Utrecht ook een nieuwe tramlijn of snelbusbaan om de stadsregio heen, waardoor niet alle reizigers meer via Utrecht Centraal hoeven te reizen.

Gesprek

De provincie en stad hebben allebei 100 miljoen euro gereserveerd voor de nieuwe plannen van een tweede intercitystation, maar dat zou lang niet genoeg zijn.

Volgende week gaan de ministers van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken daarom met de gemeente en provincie in gesprek over de wensen.

De nieuwe stationshal van Utrecht Centraal. Aan de verbouwing van het drukste station van Nederland is sinds 2013 gewerkt. Foto: ANP.

Uithof

Aan de verbetering van het openbaar vervoer in Utrecht wordt nu al gewerkt. Er wordt een tramlijn aangelegd die naar de Uithof gaat, waar de universiteit en hogeschool staan. Maar volgens de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk is die tramlijn, die in de zomer van 2019 klaar moet zijn, al niet meer toereikend als die klaar is.

Utrecht Centraal is ooit gebouwd voor 35 miljoen reizigers per jaar, maar op dit moment telt het station jaarlijks 88 miljoen reizigers. Dit aantal neemt in de toekomst alleen nog maar toe, naar verwachting tot zo’n 100 miljoen reizigers in 2030.