Strategie uitgelekt: Ministers moeten 't land in

Voor de derde keer in een week is in India een meisje verkracht en in brand gestoken. Het ging om een 16-jarig meisje dat in haar huis met brandstof werd overgoten en in brand gestoken.

Een 28-jarige verdachte is opgepakt. Volgens de politie werd het meisje vermoord nadat ze tegen haar belager had gezegd dat ze haar familie over de verkrachting zou vertellen. Dat schrijft BBC.

Soortgelijke incidenten

Eerder deze week kwamen twee soortgelijke verhalen naar buiten. Zo werd een 17-jarig meisje begin deze week verkracht en in brand gestoken. Zij overleefde het wel, maar liep vrijwel over haar hele lichaam brandwonden op.

Een paar dagen daarvoor is een 16-jarig meisje overleden, nadat zij was ontvoerd, verkracht en in brand gestoken.

Doodstraf

In 2012 werd een groepsverkrachting, in New Delhi, wereldnieuws. Sindsdien wordt seksueel geweld strenger aangepakt. Vorige maand nog werd de doodstraf ingesteld voor wie kinderen jonger dan 12 verkracht. In 2016 werden in India zowat 40.000 verkrachtingen gemeld, maar vermoed wordt dat het er in werkelijkheid veel meer zijn.

