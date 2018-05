In oktober 2017 bracht een 20-jarige man uit Glimmen zijn vriendin (23) en haar dochter (6) om het leven en maandag sprak het Openbaar Ministerie (OM) uit dat zij eist dat de man 25 jaar achter de tralies verdwijnt. Allen waren ze afkomstig uit Eritrea en hadden een tijdelijke verblijfsstatus.

De man bekende maandag in de rechtbank in Groningen dat hij beiden om het leven heeft gebracht. De lichamen werden gevonden in de woning van de vrouw in Haren. De man leerde de vrouw kennen in het asielzoekerscentrum in Oude Pekela.

Wurgen met telefoonoplader

Volgens de man wilde zijn vriendin hun relatie stopzetten. Zij zou teruggaan naar haar ex, de vader van de dochter. Daarover kregen zij ruzie waarna hij zijn vriendin probeerde te wurgen met zijn handen en het snoer van een telefoonoplader, verklaarde de man in de rechtbank. Uiteindelijk sneed hij zelf haar keel door. Vervolgens wurgde hij het 6-jarige meisje.

De man noemde zijn daad gruwelijk en een opwelling. Hij vertelt de dag later geprobeerd te hebben om zelfmoord te plegen. De man zocht daarna contact met de politie. Dat maakte voor het OM echter geen verschil. Die stelt dat de man van plan was om zijn vriendin te doden en dat er dus sprake is van moord. Bij het meisje zou het gaan om doodslag.

Toerekeningsvatbaar

Volgens deskundigen is hij volledig toerekeningsvatbaar. De aanklager vond het schokkend dat de man na zijn daad op de bank ging liggen en zich niet meer bekommerde om het kind. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

