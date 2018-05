Opnieuw acties op Schiphol

YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook: we delen steeds meer over onszelf. Iedereen kan de presentator worden van zijn persoonlijke tv-show. En het zijn lang niet meer alleen de jongeren die online hun leven vastleggen. Ook bedrijfsmedewerkers, journalisten en zzp’ers grijpen naar de vlogcamera of ambiëren een carrière als professioneel YouTuber. Maar wie zo dapper is zichzelf te presenteren aan de digitale wereld, kan ook een hoop ‘online drek’ verwachten. Persoonlijke aanvallen, scheldpartijen, ongezouten meningen.

Hoe wapen je jezelf tegen ongefundeerde kritiek? Drie professionele YouTubers geven tips.

Laura Brijde. Foto aangeleverd

‘Focus je op de positieve comments’

Laura Brijde, 21 jaar, woont in Malaga.

Blogger en YouTuber

Vlogt over hardlopen en over haar leven in Spanje.

Wat begon als een onschuldige blog over hardlopen op Tumblr, groeide in 2012 al uit tot een platform met meer dan 10.000 volgers. Drie jaar later begint Laura Brijde met vloggen en houdt ze niet alleen haar sportprestaties bij, maar inspireert zij haar kijkers om ook alles uit zichzelf te halen. Haar YouTube-kanaal trekt inmiddels meer dan 25.000 abonnees. ,,Als ik kijk naar de negatieve reacties die sommige collega’s ontvangen, mag ik mijn handjes dichtknijpen. Ik heb de leukste volgers die er zijn.’’

Maar ondanks het succes, krijgt ook de populaire YouTuber weleens een vervelende reactie. ,,Ik ging een tijd door een lastige periode met mijn vriend toen hij zijn baan verloor. Een jaar lang werkte ik keihard voor ons tweeën. Een buitenstaander vertelde me in een reactie dat ik blij mocht zijn met zo’n vriend, dat ik een lui mens was en dat ik maar geld verdiende met niets doen. Ik mag inderdaad blij zijn met mijn vriend, maar het tweede deel vond ik toch wel kwetsend, zeker gezien de situatie waarin we verkeerden.’’

,,Als iemand eerlijk zijn mening geeft dan respecteer ik dat. Als het echt een vervelende reactie is, dan verwijder ik het. Het is oké om je mening te geven en je hoeft niet alles leuk te vinden, maar ik vind het wel belangrijk om met respect behandeld te worden.’’

Een van de tips die Laura wil meegeven aan beginners is om je voor te bereiden op reacties die je niet leuk vindt. ,,Weet waar je voor staat en waarom je dit doet. Focus je op de positieve in plaats van negatieve comments, daar groei je het hardst van.’’

Daarnaast adviseert Brijde iedere beginnende blogger, vlogger of influencer zich te houden aan de sleutels van succes: consistentie en interactie. ,,Of je nou elke dag of om de zoveel dagen publiceert, houd je eraan. Maak ook vanaf dag één tijd vrij om op iedere reactie, mail of privébericht te reageren. Het is logisch dat je het druk hebt, maar dat hebben we het allemaal vandaag de dag. Jij bent afhankelijk van je volgers, zonder hen sta je nergens.''

Thomas Brok. Foto @iamnotronald

‘Je moet sterk in je schoenen staan’

Thomas Brok, 24 jaar, woont in Amsterdam.

YouTuber, kanalen: ‘Korthom’ en ‘Spaze’

Maakt comedyvideo's en praat met volgers over liefde, relaties en seks.

Met bijna 125.000 abonnees op zijn kanaal ‘Korthom’ en meer dan 60.000 abonnees op zijn kanaal ‘Spaze’ mag Thomas Brok zichzelf een succesvol YouTuber noemen. Regelmatig tonen mensen interesse in zijn werk. Hoe doet hij dat? Hoe komt hij ervan rond?

Maar vroeger kreeg Thomas hele andere reacties. Toen hij in 2012 begon met vloggen werd Thomas voornamelijk uitgelachen. ,,Het was in die tijd echt not done om jezelf te filmen en grappig te doen. Zelfs toen ik een paar jaar daarna ging studeren namen weinig mensen me serieus. Ze zagen er geen toekomst in, vonden dat ik beter iets anders kon gaan doen.’’

Thomas hield vol en is nu verzekerd van zo’n 1,2 miljoen kijkers per maand. ,,YouTube heeft echt mijn leven veranderd. Ik kan er goed van rondkomen, bijna tachtig procent van mijn vrienden ken ik via deze online community en met zoveel kijkers kan ik onderwerpen aansnijden die ik belangrijk vind.’’

Natuurlijk krijgt Thomas weleens vervelende reacties. ,,Toen ik net mijn haar geverfd had zeiden mensen dat ze het lelijk vonden, dat ik op Geert Wilders of Donald Trump leek.’’ Lachend: ,,Maar dat neem ik niet zo serieus. Wat me meer heeft geraakt is dat weinig mensen me in het begin serieus namen en dat ik echt keihard uitgelachen werd. Dat is niet leuk als je bezig bent met je passie.’’

Kijken naar succesvolle YouTubers in Amerika zorgde ervoor dat Thomas zijn droom bleef najagen. ,,In Amerika waren YouTubers destijds veel succesvoller. Zij hadden super veel volgers, kregen juist alleen maar liefde en fanmail. Ik zag dat zij wel serieus werden genomen en daar zag ik een toekomst in. Het gaf me een soort houvast.’’

Thomas benadrukt dat een carrière als YouTuber niet makkelijk is. ,,Het is niet zo dat je opeens succesvol bent, er komt veel bij kijken. Als dit is wat je wil, dan moet je sterk in je schoenen staan. Hou er rekening mee dat mensen je in het begin echt niet serieus gaan nemen. Maar iedereen begint klein, je moet gewoon doorzetten. Wees zelfverzekerd en heb plezier in wat je doet.’’

Sara Gadir. Foto aangeleverd

‘Op straat is er alleen maar liefde’

Sara Gadir, 20 jaar, woont in Leiden.

YouTuber, ‘Saar Sunshine’

Vlogt over haar dagelijks leven

Sara Gadir is nog maar een jaar actief als vlogger en heeft inmiddels meer dan 40.000 abonnees op YouTube.

,,Ik wilde altijd al presenteren, dat was mijn droom. Mensen zeiden tegen me: ‘Als je je doel wilt bereiken, moet je je netwerk vergroten.’ Maar ik werkte in een callcenter en ging nog naar school, wie kende ik nou?’’

Sara volgde vanaf het begin de inmiddels mateloos populaire vlogger Monica Geuze. ,,Ik zag hoe succesvol zij werd en hoe ze naam voor zichzelf maakte. Door haar ben ik ook gaan vloggen, om op die manier mijn droom te bereiken.’’

Slechts een jaar later heeft Sara al een aantal kleine evenementen mogen presenteren en wordt ze steeds vaker gevraagd voor klussen. Vloggen blijkt een schot in de roos, maar ook Sara krijgt te maken met vervelende opmerkingen. ,,In het begin waren de comments alleen maar positief. Na vier maanden kreeg ik mijn eerste negatieve reacties. Dat ging best ver: ‘Je bent te dik’, ‘Je moet gaan sporten’ en ‘Je bent te veel met je uiterlijk bezig’. In het begin zoek je de fout bij jezelf, denk je ‘wat heb ik gedaan?’. Tegenwoordig weet ik dat je het moet accepteren. Met of zonder camera, dit is mijn leven en dat is oké. Bovendien, als ik op straat wordt aangesproken over mijn vlogs is het alleen maar liefde.’’

Sara is van Marokkaanse komaf. Ze merkt dat het vloggen binnen haar cultuur niet door iedereen wordt gewaardeerd. ,,Aan de ene kant heb ik mijn succes deels te danken aan mijn afkomst. Een jaar geleden waren er nog maar weinig Marokkaanse vrouwelijke vloggers. Tegelijkertijd komen de meeste negatieve reacties van Marokkaanse mensen.’’

Sara probeert zo open mogelijk op te stellen in haar vlogs, tegelijkertijd zal ze door haar cultuur niet alle onderwerpen behandelen. ,,Ik zou niet zo snel praten over dat ik aan het daten ben. Wat dat betreft hou ik wel rekening met mijn cultuur, uit respect.’’

Voor mensen die willen beginnen met vloggen raadt Sara aan eerst een duidelijk doel te bepalen. ,,Noteer voor jezelf waarom je dit doet. Verder is het belangrijk om dichtbij jezelf te blijven; doe je niet anders voor dan wie je bent.’’

