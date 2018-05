OM wil motorclub Satudarah verbieden

Even een factuurtje invullen, meeting plannen, lunchen met je collega’s om daarna terug te keren naar je bureau met de nieuwste porno. Onwaarschijnlijk? Niet volgens www.acties.nl. Deze kortingswebsite liet een onderzoek uitvoeren door PanelWizard om in kaart te brengen welke online privé-activiteiten Nederlanders in hun werktijd ondernemen.

En wat blijkt? 1 op de 5 mannen onder de 30 jaar heeft weleens porno of andere erotische content in hun werktijd bekeken. De meeste mannen die op deze vraag met ’ja’ hebben beantwoord wonen in Flevoland, daarna volgen Zeeland, Utrecht en Limburg. Van de ondervraagde mannen in Drenthe zou niemand zich daaraan schuldig hebben gemaakt.

In Flevoland zeggen de meeste jonge mannen weleens porno onder werktijd te hebben gekeken. Foto: Acties.nl

Online winkelen

Voor het onderzoek ondervroeg PanelWizard 1073 werkende Nederlanders over onder meer social media en online shoppen in ‘de baas z’n tijd’. Van alle ondervraagden gaf 80 procent aan onder werktijd online privé-activiteiten uit te voeren. 30 procent zei weleens online te winkelen en 15 procent gaf aan langer dan een half uur op eigen social media-accounts te besteden.

Vooral mannen tussen de 18 en 29 jaar maken zich schuldig aan het bekijken van erotische content op de werkvloer. Foto: Acties.nl

Maar het meest in het oog springend blijft de hoeveelheid mannen die tijdens hun werk weleens pikante filmpjes en foto’s heeft bekeken. Het gaat om 20 procent van alle ondervraagde mannen onder de dertig jaar. Dat is ruim een verdubbeling van alle ondervraagde mannen in het panel. Het percentage is daarnaast vier keer hoger dan het landelijk gemiddelde, van 5 procent

Vrouwen

En de vrouwen? Die blijken behoorlijk braaf op dit gebied. Slechts één op de 167 vrouwen (0.6 procent) heeft weleens porno of andere seksuele content in hun werktijd bekeken. ,,Jonge mannen zijn dus veertig keer eerder dan vrouwen geneigd een pikant videootje te kijken onder werktijd. Het is bijzonder dat zij blijkbaar de behoefte voelen dit op werk te moeten doen”, zegt Vince Franke van acties.nl in een reactie op de uitkomsten van het onderzoek.

Overigens lijken de mannen zich niet te schamen voor hun online privé-activiteiten. Van de ondervraagde mannen geeft 74 procent aan dat zijn leidinggevende ten alle tijden de browsergeschiedenis van zijn of haar werkcomputer of zakelijke smartphone mag bekijken. Franke: ,,Dit kan twee dingen betekenen: of Nederlandse werknemers hebben écht niks te verbergen, of ze zijn heel bedreven in het wissen van hun browsergeschiedenis.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar