Nederland stelt Rusland aansprakelijk voor MH17-ramp

Zuid-Amerikaanse inbrekers zouden hun pijlen op Nederland hebben gericht: volgens Burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen vliegen ze speciaal naar Nederland om in woonwijken hun slag te kunnen slaan. Een Chileense bende, die zich met het openbaar vervoer verspreidt, zou dan ook achter een golf van woninginbraken in de stad zitten. Dit meldt Eenhoorn tegenover het AD.

Chantage of bedreiging?

Eenhoorn deed de uitspraak naar aanleiding van de stijging in woninginbraken in Amstelveen: het getal veranderde van 290 naar 402, blijkt uit de Misdaadmeter. De burgemeester wijdt dit aan ‘professionele groepen die naar goed bereikbare wijken afreizen’. Over de motieven is nog niet zoveel duidelijk: het is onbekend of de inbrekers uit vrije wil opereren of dat er sprake is van chantage of bedreiging vanuit het thuisland. Eenhoorn zou het liefste willen dat de inbrekers al bij Schiphol eruit worden gepikt.

Makkelijk bereikbaar

Waarom precies Amstelveense wijken het doelwit zijn? Volgens Eenhoorn is dat in ieder geval geen toeval: de gemeente ligt niet ver van Schiphol en is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Volgens de Amsterdamse politie zijn het afgelopen jaar inderdaad zeven Zuid-Amerikanen aangehouden in verband met woninginbraken: ze zouden in georganiseerd verband actief zijn geweest. De politie heeft de zaak in dit onderzoek.