Bijlzwaaiende man neergeschoten, hond overleden

De krant van donderdag 31 mei is klaar, gedrukt en morgenochtend te vinden op onder andere de grote treinstations in Nederland. Benieuwd en nieuwsgierig naar wat er in staat?

Voorproefje: Hoe kan het toch dat, ondanks die verzengende hitte, er ook hagel valt? Dat zochten we voor je uit. En woensdag kwam naar buiten dat er meer gevallen zijn van meningokok. In vijf vragen praten we je bij over de risico’s en feiten. Ook besteden we aandacht aan ‘onze’ videoref en scheidsrechter die zondag naar Rusland afreizen voor het WK en toch een tikkeltje zenuwachtig.

Er is meer. Zo lees je over het Vaticaan dat het vrouwenvoetbal omarmt (dat werd ook weleens tijd), een vwo-er die helemaal in z’n uppie examen moest doen – en toch door twee surveillanten in de smiezen werd gehouden, over trends en streetstyle, de andere kant van Sharon den Adel en het wassen beeld van Meghan.