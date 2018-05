Lees de Metro van dinsdag 15 mei nu al online

De krant van dinsdag 15 mei is weer klaar. Hij is gedrukt en zal morgenochtend onder andere weer te vinden zijn op de grote treinstations in Nederland. Nieuwsgierig naar wat er in staat? Hier alvast een klein voorproefje.

Zo lees je een verhaal over het schoolreisjesseizoen dat weer voor de deur staat. „Iedereen herinnert zich nog wel minstens één schoolreisje waar je Rolo's ruilde voor Italiano's en daar later weer spijt van had of hoe je de buschauffeur op liederlijke wijze liet weten dat je zijn busje ging slopen", schrijft onze Iris Hermans. Je leest het, met dit verhaal ga je weer heel even terug in de tijd.

Verder een verhaal over stoelendans in Medialand en een interview met Afrojack, die dromen van talentvolle jongeren wil waarmaken. „Het streven is om the next internationale popgroep te vinden en hen te stroomlijnen voor de muziekwereld." Hoe hij dat wil? Dat lees je morgen in de Metro.

Kun je niet wachten? Lees je favoriete krant hier al online.