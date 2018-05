In 24 uur 'n plan bedenken tegen voedselverspilling

Voedselverspilling wordt gezien als een van de grootste mondiale problemen. Wereldwijd verspillen we 1.3 miljard ton aan voedsel en in Nederland wordt ieder jaar ruim 2 miljard kilo eten weggegooid. Omgerekend gaat dat om gemiddeld 135 kilo per persoon.

Hoe kunnen die cijfers worden verminderd? Over die vraag buigen zo'n vijftig studenten van de opleidingen Artificial Intelligence en Computer Science zich dit weekend in Amsterdam. In 24 uur, en volledig afgesloten van de buitenwereld, hopen de studenten tijdens de zogenoemde Datathon hét idee te vangen om voedselverspilling tegen te gaan.

'Vet product'

Het gaat daarbij niet om 'zomaar een idee', maar om een idee met behulp van data-analyse. „Uiteindelijk gaat het erom dat je aan de hand van data zo'n vet mogelijk product maakt", legt Gijs Wijngaard (21) uit. Hij studeert Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit Utrecht en doet samen met vijf studiegenoten mee aan de Datathon.

De Datathon wordt georganiseerd door big data bedrijf Xomnia. Zij organiseren twee keer per jaar een Datathon en werken deze keer samen met de Wereldbank, vanuit het Nederlandse Partnership 'Food for All'. „De wereldbevolking neemt ieder jaar toe en de vraag naar voedsel ook. Tegelijkertijd is de verspilling van voedsel enorm", zegt Wijnand van IJssel van de Wereldbank. Hij is blij dat de studenten zich over het vraagstuk gaan buigen. „Het is zinvol om met data te achterhalen waar, hoeveel en waarom er zoveel voedsel verloren gaat."

Precies 24 uur

Ook Wijngaard ziet uit naar het weekend, waarbij hij 24 uur zal leven op koffie en energiedrankjes, en waarschijnlijk niet zal slapen. Hij spreekt uit ervaring, want de derdejaars student heeft al heel wat Datathons en Hackathons achter de rug. „Vaak ben ik zo enthousiast, dat ik vergeet te slapen.”

Alleen al in Nederland wordt jaarlijks voor enkele miljarden euro’s aan bruikbaar voedsel weggegooid. Foto: ANP.

Zo herinnert Wijngaard zich nog een Datathon over cyberpesten, waarbij hij met behulp van data een systeem heeft gebouwd dat herkent wanneer iemand online pest. „Om zo'n systeem te maken hebben we heel veel teksten geanalyseerd van mensen die zich online vervelend hadden uitgelaten. We hebben uiteindelijk een systeem gemaakt die kan herkennen wanneer iemand digitaal pest."

Wat voor oplossing er komend weekend bedacht gaat worden, weet hij nog niet. „Ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht", geeft hij toe. „Maar om een idee te krijgen", vervolgt hij, „we kunnen bijvoorbeeld na gaan denken over waar in Nederland veel voedsel verspild wordt. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten. Hoe handig zou het dan zijn als je een app bouwt die herkent in welke supermarkt voedsel voor een goedkopere prijs wordt aangeboden, omdat het bijna over datum is”, denkt Wijngaard hardop. „En dat je als consument dan kunt zien op hoeveel afstand dat van je huis is."

Maar, lacht hij, „een echt ‘goed idee’ komt morgen pas. 24 uur is daarvoor precies genoeg.”