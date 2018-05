Handbalcoach betrapt op ontucht met meisje (16)

Naar schatting zijn er in Nederland bijna 1,4 miljoen huishoudens met problematische schulden, of zij lopen een groot risico om deze te krijgen.

Dat moet anders, vindt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken. Het kabinet komt daarom met een flinke pak maatregelen om de schulden van mensen te voorkomen en te verkleinen.

Lagere incassokosten

Zo moeten incassokosten, die moeten worden afgetikt als een rekening niet op tijd is betaald, veel lager worden als het gaat om kleine bedragen. Nu is er een minimumbedrag van 40 euro. Deze incassokosten moeten zorgvuldiger worden geïnd, zegt een van de maatregelen. Het betalen in termijnen moet verder makkelijker worden: nu kan dat alleen vanaf een schuld van 225 euro. Dat bedrag moet omlaag naar 75 euro volgens de staatssecretaris en het kabinet.

Ook moeten mensen met schulden makkelijker kunnen aankloppen bij de schuldhulpverlening: nu zijn ongeveer 200.000 mensen ‘in zicht’ bij organisaties die helpen bij schulden. Er komt bovendien een proef met een schuldenrechter, zodat iemand met achterstallige betalingen terechtkan bij dezelfde rechter, die extra aandacht heeft voor mensen met schulden.

Grote impact

Voor de maatregelen, 40 stuks in totaal, zal het kabinet gaan samenwerken met gemeenten en maatschappelijke organisaties. De impact van schulden op het leven is ontzettend groot volgens de staatssecretaris, en bovendien is het moeilijk om er weer uit te komen.

Daar kan Stefanie over meepraten. Zij vertelde vorig jaar aan Metro dat ze in ‘stille armoede’ leeft met haar tienjarige dochter en zoontje van zes. „Veel mensen weten niet wat armoede inhoudt. Je loopt er ook niet mee te koop natuurlijk.” Stefanie maakt onderdeel uit van de Quiet Community: een soort marktplaats zonder geld, waar sponsers diensten kunnen aanbieden waar members gebruik van kunnen maken in vier steden: Tilburg, Den Bosch, Maastricht en Groningen.

Apps die helpen bij schulden

Maak je je zorgen over je eigen financiële situatie, of sta je al maanden rood en stapelen de rekeningen zich op? Naast aankloppen bij de gemeente, je bank of een andere hulpinstantie zoals een budgetcoach, zijn dit apps die een handje kunnen helpen bij (beginnende) rode cijfers.

fiKks

Deze app koppelt mensen met schulden gratis aan een zogenaamde buddy. Die kan de gebruiker van de app tips geven, helpen met een kasboekje, of ondersteuning bieden bij gesprekken over geld. Het kan ook anoniem. Als je juist goed in de slappe was zit, of veel weet over financiën en daar anderen mee wil helpen, kan je zelf ook buddy worden.

Schuldwisser

Wie kan beter een app over schulden maken, dan iemand die er zelf mee te kampen heeft gehad? Dat dacht ook Ronald Etman, die als toenmalig MBO-er deze app ontwikkelde. Toen hij deurwaarders aan de deur kreeg voor zijn schulden, besloot hij zijn schulden aan te pakken. Met succes. De applicatie is speciaal gemaakt voor studenten en laat, naast een overzicht van de inkomsten en uitgaven, in een grafiek zien hoe lang het nog duurt voor bepaalde schulden zijn afbetaald. De app kost eenmalig 3,49 euro en is te gebruiken zonder internetverbinding.

AFAS Personal

In deze app zijn meerdere functies samengevoegd. Zo kun je bonnetjes digitaal bewaren, je inkomsten voorspellen en je contante geld beheren. Een handige app voor wie aan het einde van de maand geen idee heeft waar de loonstrook aan is opgegaan. De app is gratis te downloaden, wel is er een account nodig bij AFAS Personal.

Mijn Huishoudboek

Niet de meest sexy app qua uiterlijk, maar volledig is-ie wel. Zoals de naam doet vermoeden is deze applicatie vooral bedoeld om meer inzicht te krijgen in de uitgaven en inkomsten. Er kunnen verschillende rekeningen en creditcards aan de gegevens worden toegevoegd. De app kost 1,99 euro.