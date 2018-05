Football-ster betaalt begrafenissen schietpartij VS

De dag waar zo’n beetje de hele koningshuisminnende wereldbevolking al sinds de bekendmaking in november 2017 naar uitkijkt, is eindelijk aangebroken. De Britse prins Harry (33) en de Amerikaanse actrice Meghan Markle (36) geven elkaar het ja-woord.

Vanaf 12:15 wordt het huwelijk uitgebreid gecoverd door onder meer de NOS. Maar tot die tijd is er al veel te melden rondom the royal wedding tussen de tortelduifjes. Metro houdt je in dit blog op de hoogte.

Gasten druppelen binnen

Onder andere zanger James Blunt, een goede vriend van prins Harry, is gearriveerd. Ook acteur Idris Elba, Oprah Winfrey, George Clooney en zijn vrouw, Elton John en de Beckhams zijn van de partij. Voor 12:15 moeten alle gasten binnen zijn, dan arriveert namelijk de koninklijke familie.

De trouwringen

Het zijn de belangrijkste sieraden van de dag: de trouwringen van het bijna getrouwde stel. Kensington Palace maakte bekend dat de ringen van de ontwerper Cleave and Company zijn. Die van prins Harry is van platinum, Meghan krijgt een gouden ring.

Hij is onderweg!

Prins Harry heeft het hotel waar hij overnachtte verlaten. Met politie-escorte is hij onderweg naar Windsor.

De nieuwe titels

Het koppel gaat na het huwelijk door het leven als de ‘hertog en hertogin van Sussex’, zoals eigenlijk al werd verwacht. Broer en schoonzus prins William en Kate Middelton zijn hertog en hertogin van Cambridge.

Foto: ANP

Windsor loopt vol

De ceremonie vindt straks plaats in de sprookjesachtige St George’s Chapel in Windsor Castle. De locatie is al helemaal mooi versierd met bloemen. De stoepen in het stadje Windsor langs de route zijn al urenlang bezet door fans en belangstellenden. Zij hopen straks het bruidspaar te kunnen spotten. Naar verwachting zijn er zo'n 100.000 mensen naar de stad afgereisd. Sommigen zaten daar al de hele nacht te wachten, of gingen 's nachts met het openbaar vervoer om er lekker vroeg bij te zijn.

Foto: ANP

Foto: ANP

Foto: ANP

Leuke woordgrappen

De Britse tabloids staan natuurlijk al maandenlang vol met nieuws over het huwelijk van het jaar. Dat zorgt voor heerlijke woordgrappen, zoals deze van The Sun.

Foto: ANP

Goed beveiligd

Bij een bruiloft die zoveel belangstelling trekt, is een goede beveiliging natuurlijk van groot belang. De straten zouden dan ook vol staan met beveiligers. Alle maatregelen zouden rond de 32 miljoen dollar hebben gekost. Better safe, than sorry, toch?

Lekker badpakkie

Voor de échte die-hard fans.

Het tijdschema

Hoe ziet de dag eruit? Om 13:00 uur Nederlandse tijd, dan is het 12:00 uur in Engeland, geven de twee elkaar het ja-woord in de St George’s Chapel in Windsor. Meghan zal worden weggegeven door haar moeder. De ceremonie duurt een uur, daarna gaan de newly weds door Windsor in een 2 kilometer lange koetsrit. Hoe romantisch! Na de rit volgt een receptie in St. George’s Hall. Vanavond is het bruiloftsfeest in Frogmore House, gegeven door vader van de bruidegom Prins Charles.

Gasten

Voor het huwelijk zijn zo’n 600 mensen uitgenodigd. Politieke grootheden, zoals bijvoorbeeld Trump en oppositieleider Jeremy Corby, staan daar niet bij. De kapel is te klein om meer mensen uit te nodigen, en omdat Harry niet in de directe lijn van troonopvolging zit, is dat ook niet nodig. De cast van Suits, de Amerikaanse televisieserie waarin Markle jarenlang schitterde, zal wel aanwezig zijn.

Geen getuige

Grappig feitje is dat Meghan geen zogenaamde Maid of Honour heeft. Ze kon, volgens Kensington Palace, niet kiezen uit haar club vriendinnen waar ze heel hecht mee is. Ze zijn wel allemaal bij de bruiloft. En ze waren aanwezig op het vrijgezellenfeest van de bruid. Volgens bronnen was dat geen bonte boel met strippers en drank, de dames gingen in maart naar een spa. Ook lekker.

Foto: ANP

George (4) en Charlotte (3), de twee oudste kinderen van prins William en Kate, zijn bruidsjonker en bruidsmeisje. De groep van bruidsmeisjes en bruidsjonkers bestaat verder uit de peetkinderen van Harry. Meghan kiest ook voor haar peetkinderen.